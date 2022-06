Ucraina a primit, vineri, recomandarea de la oficialii europeni ca poate fi țara candidata la integrarea in Uniunea Europeana. Semnalele au fost evidente in favoarea acestei decizii, inclusiv prin vizita președintelui Franței, cea care prezideaza acum Uniunea, la Kiev. Recomandarea ca Ucraina sa devina țara candidata a fost acum facuta pentru guvernele celor 27 de state membre ale Uiunii, dupa ce a fost aprobata vineri, in cadrul unei reuniuni conduse de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Decizia a fost luata fiind clar ca Ucraina trebuie sa realizeze mai multe reforme, a adaugat șefa…