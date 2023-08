Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune un sprijin financiar in valoare de 33,9 milioane euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a oferi asistenta Romaniei in urma daunelor cauzate de o seceta severa in vara anului 2022.”Comisia Europeana propune astazi, 23 august, un sprijin financiar…

- A fost aprobata o schema de 200 de milioane de euro care ar despagubii romanii proprietari de paduri. Proiectul a fost aprobat pentru lemnul ramas netaiat pentru respectarea cerințelor ecologice obligatorii. Ajutorul oferit deținatorilor de paduri din Romania va fi oferit sub forma unor subvenții directe…

- Romania a fost catalogata ca fiind parte din categoria țarilor cu venituri mari, venitul pe cap de locuitor depașește de 13,84 de dolari. Lucru ce inseamna ca venitul romanilor pe cap de locuitor a fost inregistrat la 15,66 de dolari in 2022, comparativ cu 14,20 de dolari inregistrat in 2021. Romania…

- Cel mai recent bilant al Uniunii Europene privind starea democratiei arata ca nu a existat in ultimul an o deteriorare semnificativa in blocul celor 27 de tari membre in domenii precum libertatea presei, instantele de judecata si combaterea coruptiei, a declarat miercuri vicepresedinta Comisiei Europene,…