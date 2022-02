Astfel, arsenalul legislativ european care incadreaza impartasirea datelor de pe Batranul Continent se imbogateste, dupa RGPD si Governance Data Act, cu un nou text. Acest document anticipeaza o productie exponentiala de date industriale in anii viitori, atat de catre oameni, cat si de catre obectele conectate. In prezent exista o situatie vaga – cui apartin datele produse in timpul folosirii unei masini? Numai producatorului acesteia sau utilizatorului care le genereaza? In ce masura poate avea acces la ele un tert? Raspunzand acestor intrebari, scopul Data Act este sa se asigure ca valoarea…