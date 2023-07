Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a propus, vineri, un regulament privind siguranta jucariilor prin care revizuieste normele actuale cu scopul de a proteja copiii impotriva riscurilor potentiale ale jucariilor.

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a declarat ca aceste practici pot constitui un comportament anticoncurential. Este prima investigatie antitrust a UE impotriva Microsoft din peste un deceniu. ”Comisia este ingrijorata de faptul ca Microsoft poate acorda Teams un avantaj de distributie prin…

- De la inceputul apariției, filtrele de țigara au fost promovate ca fiind un element ce reduce cantitatea de gudron inhalata de fumator in timp ce țigara este aprinsa. Cu toate acestea , studiile au demonstrat ca filtrele nu diminueaza in niciun fel cantitatea de substanțe nocive inhalate in plamani…

- De la inceputul apariției, filtrele de țigara au fost promovate ca fiind un element ce reduce cantitatea de gudron inhalata de fumator in timp ce țigara este aprinsa. Cu toate acestea , studiile au demonstrat ca filtrele nu diminueaza in niciun fel cantitatea de substanțe nocive inhalate in plamani…

- Cine nu-si mai aduce aminte de Mihaela, fetita cu codite care a cucerit inimile copiilor timp de mai bine de doua decenii? Personajul creat de caricaturistul Nell Cobar a aparut pentru prima oara intr-un desen animat in 1968, odata cu realizarea primului film din serie, „Multumesc, Mihaela!“.

- Comisia Europeana rezuma etapele politice importante in parcursul Romaniei pentru a deveni membra Schengen, in raspunsul semnat de comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, la o scrisoare din 10 mai, in care avocatul in procesul deschis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a precizat ca procedurile de infringement privind neindeplinirea directivelor cu privire la combaterea terorismului și la mandatul european de arestare au fost clasate de Bruxelles.

- Statele Unite considera ca Israelul are „dreptul de a-si apara populatia” impotriva militantilor islamisti, dar indeamna la protectia civililor, dupa o operatiune a armatei israeliene luni in Cisiordania, soldata cu cel putin opt morti.