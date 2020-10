Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a semnat joi, 8 octombrie 2020, un contract cadru de achiziții comune cu compania farmaceutica Gilead pentru furnizarea a aproximativ 500.000 de cure de tratament cu Remdesivir, singurul medicament care și-a dovedit eficiența in tratamentul pacienților cu forme grave de COVID-19. Un…

- Comisia Europeana a semnat, joi, un contract – cadru cu compania farmaceutica Gilead prin care achiziționeaza in numele tuturor statelor membre 500.000 de doze din medicamentul Remdesivir (comercializat sub brandul Veklury), potrivit unui comunicat de presa, scrie g4media.ro. Contractul – cadru prevede…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a convenit cu societatea farmaceutica americana Gilead achizitia a peste 20.000 de doze suplimentare de Remdesivir, incercand astfel sa acopere deficitul in aprovizionarea cu acest medicament antiviral cu care se confrunta statele Uniunii Europene, transmite…

- Un medicament pentru artrita reumatoida al companiei Eli Lilly reduce perioada de recuperare a bolnavilor de OVID-19 spitalizati, daca este administrat impreuna cu tratamentul Remdesivir, produs de Gilead Sciences, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a aprobat achizitionarea producatorului de mase plastice Borealis de catre OMV Comisia Europeana a aprobat, conform reglementarilor UE privind fuziunile, achizitionarea producatorului de mase plastice Borealis AG de catre OMV Aktiengesellschaft (OMV), ambele din Austria, informeaza…

- Primele sase mii de flacoane de Remdesivir de la Comisia Europeana au ajuns la spitalele din tara care trateaza cazuri mai grave de COVID-19. Medicii cer deja suplimentarea dozelor. Este primul medicament autorizat in Uniunea Europeana, dar nu este un antiviral miraculos pentru tratarea bolii, spun…

- „Cel mai grav scenariu este atunci cand vom avea un numar crescand de cazuri de la o zi la alta care vor sufoca sistemul medical, in mod special terapiile intensive care necesita acel suport ventilator", a declarat Nelu Tataru la Iasi. Intrebat daca am putea ajunge in doua saptamani la cel…

- Au fost comparate datele obtinute in etape tarzii ale bolii cu tratamentele aplicate la nivel real. Compania americana Gilead Sciences va prezenta oficial rezultatele la Conferinta virtuala Covid-19, programata in cadrul Conferintei internationale pe tema SIDA. Conform studiului, in a 14-a zi de tratament,…