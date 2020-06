Stiri pe aceeasi tema

- "Ceea ce au trait in ultimele doua luni toți cetațenii UE, s-a intamplat in cazul cetațenilor Romaniei, Bulgariei și Croației in ultmii 12, 13 ani", a spus Dragos Tudorache, in materialul pentru Euronews. Romania și Bulgaria s-au alaturat Uniunii Europene in 2007, insa ingrijorarea privind…

- Comisia arata ca situația cauzata de pandemia de coronavirus ramane fragila, atat in Europa, cat și la nivel mondial, chiar daca unele state membre UE și unele state asociate spațiului Schengen fac pași preliminari in direcția relaxarii restricțiilor. De aceea, CE propune menținerea masurilor ce…

- Deși unele state membre ale UE și unele state asociate spațiului Schengen fac pași preliminari in direcția relaxarii masurilor de combatere a raspandirii pandemiei, situația ramane fragila, atat in Europa, cat și la nivel mondial. Prin urmare, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, trebuie…

- Comentariile lui Johansson indica dorinta executivului comunitar ca tarile UE sa restabileasca spatiul Schengen de libera circulatie, care practic este nefunctional dupa inchiderea frontierelor statelor membre in contextul crizei coronavirusului. Aceasta situatie a adus aminte de masurile de inchidere…

- Comentariile lui Johansson indica dorinta executivului comunitar ca tarile UE sa restabileasca spatiul Schengen de libera circulatie, care practic este nefunctional dupa inchiderea frontierelor statelor membre in contextul crizei coronavirusului, scrie Agerpres, preland Reuters. Aceasta situatie…

- Comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson vrea ca Romania, Bulgaria si Croatia sa adere la spatiul Schengen dupa pandemia de coronavirus, relateaza știrileprotv.roIndata cepandemia de coronavirus va fi sub control, comisarul european crede ca UniuneaEuropeana trebuie sa mearga ”inapoi…

- Germania, care face parte din zona libera de circulatie Schengen, isi va prelungi controalele la frontiera pana pe 15 mai, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne de la Berlin, relateaza Reuters. La randul ei, Polonia a extins controalele la frontierele cu Germania, Cehia, Slovacia…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunța ca ridicarea restricțiilor intr-un orizont rezonabil de timp nu depinde de autoritațile din Romania.Citește și: Raed Arafat RASTOARNA TOT: Pandemia va veni in valuri, trebuie sa invațam sa conviețuim cu ea "Cine face estimari ca va fi pana…