Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana acuza Volkswagen ca „trage de timp” și ca nu despagubește toate victimele scandalului Dieselgate, relateaza Euronews.Didier Reynders, comisarul european pentru Justiție și Consumatori, a criticat lipsa de disponibilitate a producatorului auto german de a acționa…

- Comisia Europeana si autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor din UE au indemnat marti constructorul auto german Volkswagen sa ii despagubeasca pe toti consumatorii europeni, nu doar pe cei din Germania, pentru ca i-a indus in eroare cu privire la emisiile poluante ale vehiculelor pe…

- Victor Ponta reacționeaza dur la zvonul ca acordarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliența ar putea fi condiționata de realizarea unor reforme in justiție, informație publicata de site-ul g4media.ro. Fostul premier acuza o discriminare intre țarile din UE. „Sa va explic…

- Guvernul german a criticat marti procedura de infringement declansata impotriva sa de Comisia Europeana dupa ce Curtea Constitutionala a Germaniei a emis o decizie referitoare la un program de achizitii de obligatiuni al Bancii Centrale Europene (BCE) care contrazicea o decizie a Curtii de Justitie…

- Comisia Europeana (CE) a amendat producatorii auto Volkswagen și BMW cu 875 de milioane de euro pentru ca au incalcat legislația europeana antitrust in privința reducerii emisiilor poluante, anunța un comunicat de presa. Un alt producator, Daimler, care facea parte din acest cartel, nu a fost amendat…

- Guvernul a acordat Tarom un ajutor de stat individual pentru salvare, in valoare de 36,7 milioane de euro, autorizat de Comisia Europeana (CE) in februarie 2020, in condițiile in care situația financiara a companiei s-a deteriorat constant in ultimii ani. Compania era nevoita sa suporte cheltuieli semnificative…

- Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane companiei aeriene Tarom sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. ”Guvernul a acordat Tarom un ajutor de stat individual pentru salvare, in valoare de 36,7 milioane…