Stiri pe aceeasi tema

- „Stim ca vor exista alte provocari pentru Schengen si trebuie sa fim mai bine pregatiti pentru a le face fata”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne Ylva Johansson, intr-o conferinta de presa.Pentru a consolida controalele la frontierele externe ale zonei de libera circulatie, Uniunea…

- Potrivit sursei citate, 1,039 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in luna aprilie 2021 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia), in crestere cu 256% comparativ cu cele 292.000 de unitati, inregistrate in aceeasi luna din 2020. ACEA subliniaza…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. 9 121 544 de calatorii in spațiul Schengen au intreprins moldovenii timp de șapte ani, cu pașaportul biometric. © Sputnik / Николай ФиляковCine va scapa de carantina in Germania si va avea liber la calatoriiOdata cu aplicarea regimului fara vize, in fiecare an…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 0,9% in primul trimestru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar Portugalia, Lituania si Romania…

- Țarile din Uniunea Europeana au cazut de acord sa lanseze certificatul destinat calatoriilor pentru a redeschide turismul vara aceasta. Decizia va fi negociata in urmatoarea luna cu deputații europeni, astfel incat pana in vara anului 2021 sa fie deja gata acest document. Acest certificat ar permite…

- Programul este finanțat din granturi oferite de Islanda, Liechtenstein și Norvegia și este derulat de fundatia Motivation Romania in parteneriat cu asociatia Segoia. Drepturile persoanelor cu mobilitate redusa, care se deplaseaza in scaune rulante, se afla in centrul atenției a doua organizații din…

- Comisia Europeana a propus miercuri crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie, in conditii de siguranta, in interiorul UE, in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza instituția, intr-un comunicat de presa, citat de Agerpres. Sistemul de adeverințe poate fi introdus,…

- Etichetele vor trebui plasate la vedere, pe mașini, dube, camioane, autobuze, autocare, mopede, motociclete sau triciclete electrice. Caracteristicile afișate pe eticheta trebuie sa corespunda cu cele afișate pe etichetele stațiilor de incarcare, pentru ca un anumit tip de vehicul sa poata fi incarcat,…