Expertii comisiei asteapta o creștere reala a PIB de 4,5% in 2018 si de 3,9% in 2019. Output gap-ul a devenit pozitiv in 2017 si este prognozat sa ramana relativ stabil.

Comisia Nationala de Prognoza din Romania mizeaza pentru acest an pe o crestere economica ceva mai mare decat cea vazuta de Bruxelles, de 6,1% din PIB.

Salariile vor continua sa creasca

Europenii mai observa ca rata șomajului in Romania a scazut la cel mai jos nivel din ultimii 20 de ani, la o rata de 4,9% in 2017. Aceasta rigiditate a pietei muncii, impreuna cu majorarea cu 16% a salariului minim in februarie…