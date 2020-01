Comisia Europeana aloca 10 milioane de euro pentru cercetari cu privire la epidemia cu coronavirus Comisia Europeana a anuntat vineri ca a decis alocarea a 10 milioane de euro (11.05 milioane dolari) pentru cercetari cu privire la epidemia cu coronavirus, iar Germania anunta ca un vaccin ar putea fi creat in cateva luni, relateaza dpa si EFE.



Comisia a lansat o procedura de urgenta pentru accesarea fonduri din programul sau de cercetare si inovare, banii urmand sa finanteze doua pana la patru proiecte.



"Ne preocupam sa limitam consecintele unei raspandiri potential mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat comisarul european pentru cercetare

Sursa articol si foto: business24.ro

