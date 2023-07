Comisia Europeana insista ca societatea de stat CFR Marfa sa fie desființata, invocandu-se un ajutor de stat acordat in 2013, cand s-a incercat o privatizare gen Petrom, ajutor care trebuie acum returnat. Cu penalitați și accesorii, datoria CFR Marfa catre stat nu va putea fi achitata nici daca iși vinde, integral, patrimoniul. In urma cu […] The post Comisia Europeana a ordonat inchiderea CFR Marfa. Se vand vagoanele și locomotivele first appeared on Ziarul National .