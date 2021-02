Comisia Europeana a prezentat, vineri, Planul de acțiune SAMIRA – Agenda strategica privind aplicațiile medicale cu radiații ionizante, folosite in depistarea și tratarea cancerului. Planul Comisiei include inițiative legislative care sa asigure aprovizionarea cu radioizotopi medicali, imbunatațeasca calitatea și securitatea radiațiilor in domeniul medical și sa faciliteze inovarea și dezvoltarea tehnologica in ceea ce privește aplicațiile medicale cu radiații ionizante.