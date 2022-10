Stiri pe aceeasi tema

- Biroul antifrauda al Uniunii Europene a deschis o investigație asupra lui Neelie Kroes, fost fost vicepreședinte al Comisiei Europene, dupa ce o serie de documente scurse au aratat ca aceasta a ajutat Uber in eforturile sale de lobby, scrie The Guardian.Documentele arata ca aceasta, unul dintre oficialii…

- Liderul USR, Catalin Drula, a anunțat ca a sesizat mai multe autoritați, printre care Curtea de Conturi și OLAF, pentru a ancheta licitația pentru autospeciale de poliție caștigata de BMW: „Mai lipsea sa se ceara sigla respectivei marci pe mașini”, acuzan

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro (aproximativ 19,7 miliarde RON) pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, potrivit unui comunicat al executivului european. In cadrul acestei masuri,…

- Mai multe modificari esențiale la Codul muncii, inclusiv cele care reglementeaza programul de munca au intrat in vigoare, fiind publicate in Monitorul Oficial din 26 august, informeaza Noi.md cu referire la bizlaw.md. Potrivit noilor reglementari, durata maxima a timpului de munca a salariaților nu…

- Salvați Copiii, in parteneriat cu PEPCO Romania, deruleaza o campanie de conștientizare a importanței timpului de calitate parinte-copil. Mai mult de doi din cinci (44%) dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara fara mama alaturi, fie ca aceasta este plecata impreuna cu…

- ITM Argeș face cunoscute modificarile legislative privind regimul de impozitare a contractelor individuale de munca cu timp parțial. Astfel ca, potrivit Ordonanței de Guvern nr. 16/2022 publicata in Monitorul Oficial in data de 15 iulie 2022 regimul de impozitare a contractelor individuale de munca…

Numarul contractelor cu timp parțial de munca a scazut in luna iulie cu 91.195, potrivit calculelor Profit.ro pe baza datelor primite de la Inspecția…

- Consultanti fiscali avertizeaza ca suprataxarea contractelor cu timp partial de munca din perspectiva contributiilor sociale va duce la incetarea unui numar semnificativ de contracte si implicit la cresterea ratei somajului. Intr-o scrisoare deschisa, transmisa ministrului finantelor, acestia sustin…