- George Simion, copresedintele AUR, a anuntat ca mandatul de parlamentar al lui Francisc Toba nu va fi validat. Francisc Toba este acuzat de implicare in reprimarea manifestatiilor de la Sibiu, in decembrie 1989. Numele lui Toba apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in 1989.…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, declara ca partidul pe care il conduce a decis sa nu valideze mandatul de parlamentar al lui Francisc Toba. "Suntem in zilele Revolutiei, pe care noi le comemoram, avem campanii speciale in acest sens, campania 'Eroii nu mor niciodata'…

- Tensiuni cu liderii AUR la comemorarea Revolutiei de la Timisoara. In centrul orasului, unde revolutionarii voiau sa aprinda lumanari pentru pomenirea eroilor era organizata o manifestatie a partidului, in frunte cu liderul formatiunii George Simion. Revolutionarii le-au reprosat celor de la Alianta…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a participat duminica seara la o emisiune la Antena 3 dupa ce cu numai cateva ore mai devreme le ceruse admiratorilor AUR sa „inchida televizoarele mincinoase”. Simion a spus, duminica, in centrul Craiovei, la o intalnire publica cu…

- George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), le-a transmis simpatizantilor AUR, ca partidul va revolutiona clasa politica romaneasca si nu va face alianta sau coalitie "nici cu stanga, nici cu dreapta", informeaza Agerpres.George Simion i-a indemnat pe simpatizantii AUR sa inchida…

- Fostul consilier prezidential pentru securitate nationala din mandatul presedintelui Traian Basescu Iulian Fota afirma intr-o postare pe Facebook ca Alianta pentru Unirea Romanilor - supriza acestor alegeri, care va intra in Parlament cu un scor mult peste al unor partide deja consacrate - este ”un…

- Alianța pentru Unirea Romanilor a fost deja contactata atat de PSD, cat și de PNL, a anuntat copreședintele AUR, Claudiu Tarziu, care a precizat ca formatiunea pe care o conduce nu este fascista, așa cum a fost acuzata de unii analiști, transmite RFI.Claudiu Tarziu sustine ca AUR nu face nici o alianța…