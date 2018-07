Deciziile curtilor constitutionale sunt obligatorii si trebuie sa fie implementate, iar aceste institutii au responsabilitatea de a adopta hotarari in conformitate cu Constitutia si principiile sale, se arata in scrisoarea transmisa de presedintele Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia), Gianni Buquicchio, presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu.



"As dori sa va reamintesc ca, intr-un stat democratic, guvernat de statul de drept, criticarea deciziilor Curtii Constitutionale este permisa. Libertatea de exprimare este o valoare…