Ai nevoie de un avocat daca divortul este unul amiabil?

Nu toate casatoriile sfarsesc in modul in care gandim: o parte este gata sa puna capat casatoriei, cealalta parte este disperata sa remedieze problema sau ambele parti cauzeaza o distrugere cat mai mare posibila. In multe cazuri, divorturile se termina pe cale amiabila. Ambele parti sunt de… [citeste mai departe]