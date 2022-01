Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit IPJ Dolj, in perioada mai 2021 - prezent, o femeie de 44 de ani, din comuna Seaca de Camp, in calitate de medic, ar fi inregistrat in Registrul Electronic National al Vaccinarilor, mai multe persoane din judetul Dolj, ca fiind vaccinate, desi in realitate acest lucru nu s-a realizat."In urma…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din Dobrosloveni, a fost retinut pentru distrugere si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce, in timp ce se afla la volanul masinii, intr-o parcare din curtea Liuceului Tehnologic „Dimitrie Petrescu" din Caracal, ar fi intrat cu masina, intentionat, intr-un…

- Curtea de Apel Bacau a pronuntat o sentinta definitiva in cazul lui Stefan Bocancea, in varsta de 40 de ani, din Piatra Neamt, un individ care a pus la cale un plan diabolic, provocand o explozie in locuinta in care se afla impreuna cu fiul de doar 7 ani.Barbatul dorea sa se razbune pe fosta sotie,…

- Eveniment Adeverințe de vaccinare false / Trei persoane au fost reținute de polițiștii din Teleorman decembrie 23, 2021 15:34 In zilele de 21 și 22 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului…

- Politistii au demarat, ieri, o ampla actiune care vizeaza persoane din Bucuresti si alte 36 de judete care ar fi cumparat arme de la o firma din Ungaria fara a respecta conditiile de procurare. Potrivit oamenilor legii, aremele au fost cumparate de pe internet si aduse in tara cu ajutorul unor firme…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au ridicat articole vestimentare, in valoare de peste 19.000 de lei, susceptibile a fi contrafacute, de la o persoana din Campeni, care le oferea, spre vanzare, pe rețelele de socializare. Au fost facute doua percheziții. Ieri, 25 noiembrie 2021,…

- O femeie, de 38 de ani, care joi seara a fugit de sub escorta politistilor de la IPJ Neamt, a fost prinsa, vineri, de politistii din municipiul Bacau, informaeza Agerpres . „In aceasta dimineata, femeia fugita de sub escorta a fost prinsa de politistii Sectiei 2 Politie Bacau, in spatele unui imobil…

- UPDATE – In aceasta dimineața, femeia fugita de sub escorta a fost prinsa de polițiștii Secției 2 Poliție Bacau in spatele unui imobil din localitate. In dupa-amiaza zilei de 04 noiembrie a.c., o femeie de 38 de ani, din județul Neamț, in timp ce se afla sub escorta polițiștilor din cadrul I.P.J.Neamț,…