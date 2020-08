Comisarul european pentru comert, Phil Hogan, a respins acuzatia ca ar fi incalcat cu buna-stiinta regulile sanitare anti-coronavirus din tara sa, oferind explicatii detaliate privind prezenta sa la o cina in tara sa de origine, Irlanda, transmit marti AFP si politico.eu. La presiunea presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Phil Hogan a descris intr-un comunicat de patru pagini vizita in tara sa, din perioada 31 iulie-21 august. El a prezentat inca o data scuze. In comunicat el recunoaste ca ''nu ar fi trebuit sa participe la aceasta cina'', organizata pentru marcarea…