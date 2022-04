Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate juca un rol important in facilitarea fluxului de marfuri spre și dinspre Ucraina și Moldova, a declarat luni, la București, Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a anuntat, luni, ca cele mai mari 21 de companii aeriene rusesti, printre care Aeroflot, au primit interdictie de a intra in spatiul european.

- Comisia Europeana a plasat 21 de companii aeriene rusești pe „lista neagra” pentru siguranța aeriana, a declarat luni, 11 aprilie, Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, intr-o conferința de presa la Bucuresti, potrivit news.ro . Masura vine dupa ce Rusia „a furat” 515 avioane inchiriate…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, respectiv impactul crizei din Ucraina. Cei doi oficiali au trecut succint…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a precizat UE va propune noi politici si regulamente la nivel european pentru dezvoltarea tranportului pe calea ferata, in conditiile in care Europa isi propune reducerea emisiilor de carbon in domeniul transporturilor cu 90% pana in 2050. Valean…

- Cei doi oficiali au trecut succint in revista masurile europene in sectorul transporturilor pe fondul actualei crize, iar premierul Romaniei a evidentiat sprijinul solidar si consistent al autoritatilor si al societatii civile in asigurarea cu operativitate a serviciilor gratuite de transport in ajutorul…

- Comisarul european pentru Sprijin Umanitar si Managementul Crizelor, Janez Lenarcic, a afirmat, joi, la Bucuresti, ca vizita in Romania este prilejuita de cel mai mare dezastru umanitar inregistrat de la Al Doilea Razboi Mondial. Comisarul apreciaza ca peste 2 milioane de oameni au parasit Ucraina,…

- Ministrul Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a discutat cu comisarul european pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira, despre exercitiul financiar 2021-2027. ”Am facut pasi importanti” a transmis ministrul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…