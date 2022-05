Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana nu are informatii conform carora vreo companie europeana a platit in ruble pentru gazele rusesti, dupa ce Moscova le-a cerut cumparatorilor straini sa se conformeze mecanismului de convertire a platilor din euro sau dolari in ruble, a declarat astazi comisarul

- Grupul energetic austriac OMV, unul din cei mai mari importatori de gaz rusesc, se pregateste sa deschida conturi in ruble la Gazprombank in Elvetia, a anuntat joi publicatia britanica Financial Times, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters.

- Guvernul italian va discuta in curand masuri de accelerare a proceselor de autorizare pentru proiectele de energie regenerabila, pentru a ajuta la reducerea dependentei de livrarile rusesti de gaze, a anuntat joi premierul Mario Draghi, transmite Reuters.

- Ungaria a anuntat miercuri ca este pregatita sa plateasca in ruble pentru gazele rusesti, in dezacord cu UE, care a cautat un front unit in opozitia fata de cerintele Moscovei, transmite Reuters.

- Rusia nu va sista livrarile de gaze naturale catre Europa incepand de vineri dar ca decizia de a accepta plațile doar in ruble ramane cea mai de incredere opțiune pentru Moscova, a anunțat vineri Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de Reuters . Peskov a explicat decizia legata…

- OMV a contactat Gazprom in privinta deciziei Rusiei de a cere plata in ruble pentru livrarile sale de gaze, a anuntat vineri un purtator de cuvant al grupului energetic austriac, adaugand ca firma inca asteapta o informare in scris, transmite Reuters.