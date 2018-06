Stiri pe aceeasi tema

- O propunere legislativa aflata pe ultima suta de metri in Parlament, in comisia pentru industrii din Camera Deputaților, prevede prelungirea implementarii pe scara larga a sistemelor de masurare inteligenta a consumului de energie pana in 2032. Potrivit legislației actuale, circa 80% dintre consumatori…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…

- Propunerea de buget pentru intervalul 2021-2027, prezentata de Comisia Europeana (CE) in aceasta luna, ar putea insemna o reducere semnificativa a fondurilor europene destinate statelor din Europa de Est, in cazul Romaniei impactul putand reprezenta 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unei…

- ​Romania va avea in anii 2018 și 2019 deficite bugetare peste limita de 3% din produsul intern brut acceptata in Uniunea Europeana, iar scumpirile suportate de populație la produse și servicii vor continua, avertizeaza joi Comisia Europeana in Prognoza de primavara. Romania va avea in continuare un…

- Bulgaria creste taxa pe mediu pentru combaterea poluarii. Noile masuri ale vecinilor nostri bulgari ii lovesc, deocamdata, pe soferii care au masini inmatriculate in aceasta tara. Statele care introduc astfel de interdictii trebuie sa se asigure ca aceste vehicule nu vor ajunge in alte tari…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless în spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse începând cu luna mai. Pâna atunci, municipalitatile…

- Prezent la lucrarile Saptamanii Parlamentare Europene, el a avut o intalnire de lucru la Bruxelles cu Comisarul pentru justitie, drepturile consumatorilor si egalitate de gen Vera Jourova. Principalele teme discutate au fost eficiența sistemelor judiciare in UE și riscurile actuale, importanta…