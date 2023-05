Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, si omologul sau moldovean, Nicu Popescu, au discutat miercuri, la Bucuresti, despre stadiul eforturilor de integrare europeana a tarii vecine, precum si despre consecintele razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si provocarile de securitate cu care…

- Libertatea și independența Ucrainei va fi o garanție de intarire a independenței și in țarile vecine. Faptul ca Ucraina rezista in fața Rusiei este o garanție ca și Republica Moldova, Georgia, precum și Belarus vor putea rezista, a declarat Volodimir Zelenski, citat de publicația ucraineana RBC.„Cand…

- „Ma bucur in mod deosebit ca avem prilejul acestei intrevederi aici la Bucuresti. In centrul discutiilor noastre s-a aflat situatia dificila in care se afla in prezent Republica Moldova. Permiti-mi sa va spun foarte clar de la inceput - Moldova face parte din familia noastra europeana, in vara i-am…

- Klaus Iohannis, cancelarul german Olaf Scholz și președintele moldovean Maia Sandu au discutat luni, la Palatul Cotroceni, despre problemele de securitate din regiune generate de razboiul Rusiei in Ucrainei și despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Intr-o declarație comuna de presa susținuta…

- Vizita in Romania a cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, care urmeaza sa aiba o intalnire cu președinții Romaniei și Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, reprezinta un semnal al unitatii Europei, a declarat ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer. „Vizita cancelarului federal Olaf…

- Olaf Scholz vine in vizita in Romania. Ambasada Germaniei informeaza, printr-un comunicat, ca Olaf Scholz va sosi pe 3 aprilie pentru o vizita Romania. Potrivit sursei citate, cancelarul va fi primit la București mai intai de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Vor fi discutate teme bilaterale, precum…

- Romania trebuie sa ajute in continuate refugiatii din Ucraina cred 64- dintre participantii la un sondaj realizat de Avangarde. Cand vine vorba, insa, de ajutorarea Ucrainei cu arme si munitie, 64- dintre respondenti cred ca Romania nu ar trebui sa sprijine militar Ucraina. 64- dintre participantii…

- Președintele Klaus Iohannis a salutat prezența comisarului european in Romania in aceasta zi cu o semnificație aparte, la un an de la debutul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei.Președintele Romaniei a reiterat și cu aceasta ocazie necesitatea continuarii sprijinirii Ucrainei și a populației greu afectate…