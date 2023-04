Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii europeni Nicolas Schmit si Elisa Ferreira, fac, luni si marti, o vizita de lucru in Romania si vor participa la lansarea Politicii de Coeziune 2021-2027.”In zilele 3-4 aprilie, comisarul european pentru coeziune si reforme, Elisa Ferreira, alaturi de comisarul european pentru locuri de…

- Saptamana viitoare Iașul va gazdui conferința de lansare a politicilor de coeziune pentru acest exercițiu financiar european. La eveniment vor fi prezenți comisarul european pentru locuri de munca și drepturi sociale, Nicolas SCHMIT și cel pentru coeziuni si reforme, Elisa FERREIRA. Cei doi demnitari…

- Costel Alexe, Presedintele Consiliului Judetean Iasi, a anuntat in aceasta dimineata vizita la Iasi a doamnei Elisa Ferreira, comisar european pentru coeziune si reforme si a domnului Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri de munca si drepturi sociale. Acestia vor fi prezenti in orasul nostru…

- „Acest nou proiect major va imbunatati accesul la apa si la servicii de canalizare in judetul Iasi. Este un exemplu concret al modului in care politica de coeziune amelioreaza viata cetatenilor la fata locului. Proiectul va imbunatati sanatatea publica si calitatea vietii in randul populatiei acestui…

- BANI… Romania va primi, pana in 2027, fonduri europene in valoare de 46 de miliarde de euro, prin intermediul programelor Politicii de Coeziune. Anunțul a fost facut ieri de deputatul Tudor Polak. “Este vorba despre finanțarea unei game variate de proiecte, in multiple domenii de interes, precum educația,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, luni, o intrevedere cu presedintele Grupului Bancii Europene de Investitii, Werner Hoyer, in marja participarii la editia inaugurala a Forumului Grupului Bancii Europene de Investitii. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Iohannis a apreciat activitatea Bancii Europene…

- ”Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat aferent Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduce 46 de miliarde de euro pentru investitii strategice. De asemenea, investitiile au primit unda verde, dupa ce toate cele 16 programe aferente noului cadru financiar multianual au fost aprobate. Guvernul,…

- Romania a primit anul acesta aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduc Romaniei 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice in spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apa și…