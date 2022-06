Stiri pe aceeasi tema

- Germania este pregatita sa redeschida, pentru scurt timp, centralele termice pe baza de carbune pentru a compensa deficitul de energie, in contextul scaderii importurilor de gaze ale Rusiei. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Hebestreit, care a anunțat ca decizia…

- "Daca vrem sa ne atingem obiectivele in termeni de decarbonizare a energiei si sa avem o aprovizionare stabila cu energie vom avea nevoie de diferite surse de energie, inclusiv energia hidro. Va fi principala sursa de energie Nu cred, dar cu siguranta va juca rolul sau minor, a spus Sinkevicius, cu…

- Comisarul european pentru piata interna Thierry Breton a cerut miercuri Ungariei sa suspende vanzarea de combustibil cu pret diferit pentru masinile cu placute de inmatriculare straine, in caz contrar riscand declansarea unei proceduri de infringement, potrivit unei scrisori a Comisiei Europene consultate…

- Astronautul german Matthias Maurer are s-a intors pe Pamant de la Stația Spațiala Internaționala, a spus ca razboiul din Ucraina poate fi vazut cu ochiul liber din spațiu, informeaza ARD „Morgenmagazin” , citat de Bild . „Am avut o vedere excelenta din spațiu a ceea ce se intampla pe sol” a declarat…

- Kissinger spune, de asemenea, ca ”trebuie sa incercam sa ințelegem care este linia roșie” a Rusiei și ”cat timp va continua aceasta escaladare” in razboiul din Ucraina..Fostul oficial american, nascut in Germania, in varsta de 98 de ani, a fost Secretar de Stat al SUA in mandatele președinților Richard…

- Presa din Ucraina a relatat ca in orasul Bucea, din regiunea Kiev, au fost gasite dupa retragerea fortelor ruse 340 de cadavre.Imaginile cu civilii ucisi lasati pe strazi au revoltat opinia publica internationala. Ucrainenii au afirmat ca aceste crime au fost comise de rusi, dar Moscova a respins "categoric"…

- Comisarul european Paolo Gentiloni incepe o vizita la București Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Comisarul european Paolo Gentiloni, responsabil pentru economie, începe astazi o vizita de doua zile la București. Potrivit Reprezentanței…