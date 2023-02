Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 2%, pana la cel mai scazut nivel din ultima saptamana, din cauza cresterii stocurilor de titei din SUA cu mult peste estimari si a asteptarilor privind noi cresteri ale ratei dobanzii de politica monetara, desi previziunile pentru o crestere mai…

Grupul auto francez Renault, care este in plin proces de revizuire a aliantei vechi de 24 de ani cu Nissan, a anuntat joi ca producatorul auto nipon a contribuit cu 174 milioane de euro la profitul net inregistrat de grupul Renault in trimestrul patru din 2022, transmite Reuters.

- Veniturile Turciei din turism au atins nivelul record de 46,3 miliarde de dolari in 2022, chiar daca deficitul sau comercial s-a extins la peste 109 miliarde de dolari, dupa ce razboiul din tara vecina, Ucraina, a dus la cresterea numarului vizitatorilor din Rusia, dar si la majorarea costurilor…

- Exporturile de gaze naturale prin conducte ale Norvegiei au crescut cu 3,3% in 2022, aproape de un nou nivel record, statul scandinav majorand semnificativ livrarile, pentru a inlocui gazele rusesti, a anuntat luni operatorul sistemului de conducte, Gassco, transmite Reuters.

- Schimburile comerciale ale Chinei cu Rusia au atins, anul trecut, un nivel record de 190 de miliarde de dolari, a anuntat, vineri, guvernul de la Beijing, intr-un moment in care importurile Rusiei din Uniunea Europeana au scazut semnificativ ca urmare a sanctiunilor impuse pentru invadarea Ucrainei,…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut cu 14,3% in 2022, la cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, pe fondul majorarii costurilor majoritatii produselor alimentare de baza, in conditiile in care perturbarile provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia au sporit temerile…

Productia de vehicule a Toyota la nivel global a crescut cu 1,5% in noiembrie, la un nou nivel record de 833.104 de unitati, potrivit datelor publicate de grupul japonez, transmite Reuters.

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in ciuda eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei…