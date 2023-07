Comerțul cu amănuntul își continuă creșterea - TradeVille Crește Comerțul Cu Amanuntul in Primele 5 Luni Din 2023 In primele cinci luni din 2023, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amanuntul a crescut cu 3.3% ca serie bruta fata de aceeași perioada a anului trecut. Creșterea inregistrata in primele 5 luni se datoreaza, in principal, vanzarilor de produse alimentare, bautura si tutun (+5.1% vs 5L 2022) și comerțului de produse nealimentare, care a marcat un avans de 5% vs 5L 2022. De asemenea, comerțul cu amanuntul s-a majorat in luna mai 2023 fata de luna precedenta cu 7.3% ca serie bruta, impactat in special de vanzarile de carburanți… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

