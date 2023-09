Comercianții europeni stochează gaze naturale în depozitele ucrainene - Ministerul Energiei din Ucraina Comercianții straini au colectat 1,8 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in depozite subterane in Ucraina inainte de sezonul de iarna, a anunțat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, scrie uk.investing.com. Compania energetica de stat Naftogaz a declarat luna trecuta ca clienții straini ar putea folosi mai mult de 10 miliarde de metri cubi de stocare din capacitatea de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi a țarii, mai ales in vestul țarii, care este departe de linia frontului. „Facile de stocare a gazelor subterane din Europa sunt pline cu aproximativ 94%. Prin urmare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

