Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea a fost initiata de avocatii Mikolt Kapcza și Gabriel Marin. Nr. de dosar pe rolul Curtii de Apel Cluj e 607/33/2021. Aceasta hotarare poate fi atacata cu recurs. Daca anularea ramane definitiva, dat fiind ca DEJA s-au incalcat in baza acestor acte foarte multe drepturi si libertati fundamentale…

- Romania ar putea propune vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii de salariați din Romania. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) ar urma sa formuleze o propunere, chiar in aceasta saptamana. Propunerea CNSU va fi discutata intr-o ședința de Guvern. Anunțul in acest sens l-a facut,…

- Creșterea brusca a SPD (Partidul Social Democrat) in sondajele din Germania, la 27 %, il aduce mai aproape de funcția de cancelar pe Olaf Scholtz, actualul ministru de finanțe din coaliția de guvernare CDU-SPD. In condițiile retragerii americane din zona Marii Negre, Klaus Iohannis se reorienteaza spre…

- Ionuț Moșteanu, purtatorul de cuvantor al USR-PLUS, respinge acuzațiile liberalilor ca unele semnaturi de pe moțiunea depusa de formațiunea sa alaturi de parlamentarii AUR sunt false și a subliniat ca o semnatura este olografa indiferent de formatul ei. Intr-o declarație de presa facuta luni la Parlament,…

- Gabriela Firea, senator PSD, a avut, miercuri seara, o reacție dura dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției: „Hienele se sfașie intre ele”, a scris fostul primar al Capitalei pe Facebook. „Hienele se sfasie intre ele! Au mintit romanii, pentru a ajunge…

- Virgil Guran, liderul senatorilor liberali cosnidera ca Florin Cițu are doua opțiuni, in ultimul scandal aparut. Ori platește datoria catre banca, ori lamurește care este situație cu acel credit.„Este clara situația ca au existat costuri mari. Mancare, cazare, chiar și plimbarile cu avionul. Cred ca…

- Șeful Executivului a semnalat ca in raport este prevazuta construirea a trei centre de mari arsi la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures.„Nu in ultimul rand, tineti minte ca am cerut un raport Ministerului Sanatatii in ceea ce priveste capacitatea statului roman de a ingriji marii arsi. In sedinta de…

- Intentia autoritatilor de la Bucuresti de a descentraliza Programul Operational Regional (POR) prin infiintarea de autoritati de management in fiecare regiune de dezvoltare reprezinta un pas important in realizarea regionalizarii, a declarat marti, primarul Sucevei, Ion Lungu. El a participat la Adunarea…