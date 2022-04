Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Stelei s-a aratat foarte suparat de rezultatul derbiului disputat aseara pe Cluj Arena. Daniel Oprița considera ca echipa sa merita minim un egal, dupa jocul bun prestat, totuși CSA Steaua s-a ales cu scorul 0-1, in deplasarea de la Universitatea Cluj. „O partida pe care, cel puțin in…

- SCMU Craiova a obtinut o victorie mare la Steaua, scor 3-2, si a urcat pe locul al treilea in play-off-ul Diviziei A1. Antrenorul Dan Pascu a vorbit cu GdS despre ceea ce s-a intamplat la Bucuresti si este convins ca echipa care va face fata mai bine presiunii va avea de castigat. „Ne-am pregatit bine…

- Derby-ul U19 dintre Steaua și Dinamo, caștigat de gazde cu scorul de 1-0, nu a fost lipsit de incidente. La finalul meciului, jucatorii celor doua echipe s-au luat la bataie. Luand in considerare rivalitatea dintre echipe, era de așteptat sa existe tensiuni, insa in prelungirile partidei, cu doar cateva…

- Petrolul Ploiesti, FC Hermannstadt, Universitatea Cluj, CSA Steaua, Concordia Chiajna si Unirea Slobozia s-au calificat in play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, dupa rezultatele de sambata, din etapa a 19-a, ultima a sezonului regulat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- CSA Steaua, locul 6 in liga secunda, a anunțat in cursul zilei transferurile atacanților Claudiu Dragu și Iustin Raducan. Formația lui Daniel Oprița continua sa se intareasca, deși nu are drept de promovare in Liga 1. Roș-albaștrii și-au asigurat serviciile atacanților Claudiu Dragu și Iustin Raducan.…

- Federația Romana de Fotbal a publicat clasamentul formațiilor cu cel mai bun parcurs in ultimul an calendaristic, din fiecare zona a fotbalului romanesc. Petrolul conduce in clasamentul performerelor din al doilea eșalon! Rezultatele din finalul ediției 2020/21 a sezonului regular, cele din play-off…