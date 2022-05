Regizorul Florin Caracala are tendinta sa fie in general foarte riguros si tehnic in ceea ce priveste lucrul cu actorii sau detaliile din spectacolele sale. Rigoarea, spiritul de analiza cu care-si diseca personajele, inclinatia spre abstractizare isi pun amprenta asupra unui univers parca desprins dintr-un muzeu. Insa aceasta nu e decat o latura a modului in care acest regizor se manifesta artistic, vizibila mai mult in Libertate la Bremen (TNI, 2021); in Oameni singuratici, aceste aspecte privesc in mai mare masura scenografia si intalnirea fericita dintre trecutul autorului si prezentul regizorului.…