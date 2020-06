FCSB a pierdut luni seara, in deplasare, scor 2-3, in fata Astra Giurgiu, in etapa a cincea a play-off-ului Ligii I, intr-un meci in care trupa lui Bogdan Vintila a condus cu 2-0, insa giurgiuvenii au revenit si au obtinut victoria prin dubla si pasa de gol opera lui Denis...