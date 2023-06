Combustibilul sintetic, viitorul aviației? Viitorul aviației ar putea fi pe cale sa decoleze dintr-un mic parc de afaceri din zona rurala a Angliei, unde o tehnologie incipienta care creeaza combustibil din aer și apa a batut deja recorduri și vizeaza acum o piața de masa. In 2021, un zbor de 20 de minute deasupra aerodromului Bicester a demonstrat potențialul […] The post Combustibilul sintetic, viitorul aviației? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

