Combinatul Siderurgic din Galați acordă vouchere de 100 de lei angajaților care se vaccinează Pentru a fi reduse la minimum riscurile infectarii cu Covid-19, mai ales in condițiile ascensiunii valului patru al pandemiei, administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” din Galați introduce un sistem de acordare a unor vouchere in valoare de 100 de lei tuturor angajaților care se vaccineaza cu primele doze de vaccin, dar și celor care vor opta pentru vaccinarea cu cea de a treia doza atunci cand autoritațile medicale vor recomanda acest lucru. „Liberty Galați a extins pachetul de stimulare pentru angajații care doresc sa se imunizeze anti-Covid, prin acordarea de vouchere in valoare de 100… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De altfel, incepand din luna mai, Combinatul Liberty Galati a oferit celor care au ales sa se vaccineze transport organizat pana la un centru de vaccinare din oras precum si asistenta de specialitate. „Tichetele cadou se vor acorda atat salariatilor care se vaccineaza cu a doua doza, cu doza unica,…

- Plata despagubirilor, care vizeaza angajații decedați in ultimul an și jumatate, a inceput sa fie facuta duminica. Suma ”a inceput sa fie platita familiilor angajatilor din domeniul sanatatii decedati din cauza COVID-19, care si-au dat viata pentru a face fata acestei pandemii in scopul de a pastra…

- Teatrele de pe Broadway, inchise din martie 2020 din cauza pandemiei de coronavirus, vor cere spectatorilor si tuturor angajatilor lor sa fie vaccinati impotriva maladiei COVID-19 la deschiderea viitoarei stagiunii, care va avea loc in luna septembrie, au anuntat vineri aceste companii newyorkeze, citate…

- Sub autoritatea politica a Instituției Prefectului – județul Cluj, in cursul zilei de ieri, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, alaturi de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile și Inspectoratului de Jandarmi Județean, dar și de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații…

- UPDATE – O echipa de control a Departamentului pentru Situatii de Urgenta va fi trimisa la Dispeceratul Integrat de Urgenta Galati pentru verificari in cazul comportamentului unei angajate a Ambulantei la un apel 112 privind disparitia unei minore. ”Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public,…

- CODUL ROSU de fenomene meteo extreme a facut ravagii in municipiul Galat. Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Galati, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul municipiului Galati, intre orele 19.00 – 20.40, in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- N. D. La sfarșitul saptamanii trecute, mai exact pe data de 5 iunie a.c., in comuna prahoveana Batrani a avut loc prima acțiune ”Vaccinarea la sat – o campanie Medici pentru Romania”. Anunțul a fost facut de catre subprefectul Felix Bulearca, acesta precizand ca evenimentul a fost realizat cu sprijinul…