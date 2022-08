Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat propunerea Ministerului Dezvoltarii, privind alocarea sumei de 1.711.000 lei, din Fondul de intervenție la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ – teritoriale afectate de calamitatile naturale. Astfel, comunele…

- 1.211 noi drepturi de practica pentru experți și verificatori de proiecte au fost acordate dupa cele doua sesiuni de examene organizate de Ministerul Dezvoltarii, in lunile decembrie 2021 și iulie 2022, anunța ministrul Cseke Attila, care adauga: acestea se alatura celor 3.256 de drepturi de practica…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va demara, in perioada urmatoare, actiuni de control pentru supravegherea pietei produselor alimentare si a unitatilor de alimentatie publica, a anuntat directorul general al institutiei, Paul Anghel.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), continua, in aceste zile, controalele in spațiile de cazare, pentru a verifica modul in care operatorii economici din industria hoteliera iși primesc vizitatorii, in plin sezon de vacanța. Comisarii au aplica deja ,amenzi contravenționale…

- In discursul sustinut vineri, 1 iulie, la receptia organizata de Ambasada SUA in Romania cu prilejul Zilei Independentei Statelor Unite, Nicolae Ciuca a salutat decizia autoritatilor americane de a suplimenta prezenta trupelor militare, in tara noastra , cu inca 5.000 de soldați, relateaza agenția News.ro…

- Peste 4000 de contravenții au fost constatate in domeniul silvic in primul trimestru al anului 2022, la nivel național. Numarul este dublu comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cand au fost inregistrate 2022 de contravenții, in urma activitații de control și paza a instituțiilor de profil. Cele…

- Guvernul Romaniei a adoptat ieri o Ordonanța de urgența privind unele masuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Prin actul normativ sunt aduse o serie de modificari și completari Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala…

- Regimul construcțiilor și reglementarile pentru planificarea orașelor și a localitaților erau vechi de 30 de ani și ingreunau procesul de dezvoltare. Ministerul Dezvoltarii a elaborat un singur cod legislativ pentru construcții, urbanism și amenajarea teritoriului, care va inlocui cele 10 legi in vigoare,…