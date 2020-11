Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti un decret privind inaintarea in gradul de general-maior - cu doua stele, la trecerea in rezerva, a generalului de brigada - cu o stea Petrache Tudorica din Ministerul Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala.Petrache Tudorica a exercitat…

- In mare secret, la Ministerul Apararii Naționale se lucreaza in aceste zile la definitivarea unei noi legi a pensiilor militare! Ofițerii de la DGRMU și DGFC avand de indeplinit ingrata misiune de a executa comanda politica atat a ”completarii” actualei legi a pensiilor militare, cat și adoptarea unui…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul prin care a luat act de demisia lui Costel Alexe din funcția de ministru al Mediului, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. De asemenea, prin decret, de constata incetarea funcției de membru al Guvernului a lui Alexe . Aceste decizii…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, la ora 18,00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala, in aceasta dupa-amiaza. Conferința are loc in ziua in care Romania a depașit pentru prima oara pragul de 2.000 de cazuri noi de COVID-19.In ultimele 24…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj noului prim-ministru al Japoniei Yoshihide Suga si a precizat ca are incredere ca intelepciunea si experienta acestuia ii va asigura un mandat de succes, in ciuda contextului nefavorabil generat de pandemia de coronavirus, potrivit Administratiei Prezidentiale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru rechemarea lui Dan Mihalache din functia de ambasador al Romaniei in Marea Britanie, arata un anunt al Administratiei Prezidentiale. Una dintre variantele luate in calcul este ca Mihalache sa fie numit ambasadorul al Romaniei in Cipru, au…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele privind rechemarea in țara a 14 ambasadori romani, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a semnat rechemarea...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele privind rechemarea a 12 ambasadori romani. Printre cei care au fost rechemati in tara se numara ambasadorul Romaniei in Ungaria, Marius-Gabriel Lazurca, cel din Turcia - Gabriel-Catalin Sopanda, dar si ambasadorii din Olanda - Brandusa Ioana Predescu…