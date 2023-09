Stiri pe aceeasi tema

- La opt zile de la dezastrul ce a avut loc la Crevedia, apar noi informații cu privire la urmarile exploziilor de la stația GPL din localitatea dambovițeana. Oficialul aflat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a ieșit, duminica, in fața…

- In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, in cadrul unei conferințe de presa, Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a prezentat primele concluzii ale raportului in cazul exploziilor care au avut loc la Crevedia saptamana trecuta, sambata, in urma carora trei persoane au…

- Șef al Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) și secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat a vorbit despre posibila cauza a exploziei de la Crevedia. Nu mai puțin de 58 de victime au fost inregistrate, in urma evenimentelor de la locul amintit. Ce se știe pana acum.…

- Secretarul de stat din MAI, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a spus ca situația de la Crevedia nu poate fi comparata cu cea de la Colectiv, ci mai degraba cu cea de la Mihaiești, din 2004. Arafat spune ca medicii au

- Secretarul de stat din MAI, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a spus ca situația de la Crevedia nu poate fi comparata cu cea de la Colectiv, ci mai degraba cu cea de la Mihaiești, din 2004. Arafat spune ca medicii au decis transferurile pacienților, scrie Mediafax.Reacția…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, apreciaza ca modul in care au intervenit pompierii, dupa prima explozie de la Crevedia, a fost unul corect, avand in vedere ca acestia au luat masuri pentru a evacua populatia, pentru a limita pagubele si in vederea racirii cisternelor.…

- Astazi, 9 august 2023, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, impreuna cu directorul general adjunct al Directiei Generale Urgente Medicale, dr. Bogdan Pop, au primit, la sediul DSU, delegatia PubliComm, formata din domnul…

- Trei pompieri, dintre care doi militari, au fost raniți in timpul intervenției de la incendiul de la Rafinaria Petromidia, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.„Din fericire, nu am avut victime. Am avut trei raniți pompieri. Doi de la pompierii militari, dar ușor, la…