- Autoritațile locale din Transnistria, regiune controlata de ruși, au inceput o campanie de recrutare a persoanelor care sa serveasca in Forțele Armate Ruse pe baza de contract, relateaza Ukrainska Pravda . „Anunțurile de recrutare sunt publicate in toate mass-media, distribuite prin casuțe poștale…

- Un pilot mercenar rus, din celebra unitate Wagner, povestește cum opereaza și cu cat sunt platiți cei ca el pentru operațiuni militare pe teritoriul Ucrainei. Imaginile au fost postate de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Informațiile sunt oferite de maiorul Andrei Fedorchukov care, conform propriei…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a reușit sa intercepteze o conversație dintre doi invadatori. Potrivit Unian și discuției telefonice, ocupanților de la punctele de control din regiunea Herson, temporar ocupata, li se permite sa impuște civili. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a interceptat convorbiri telefonice intre comandanții ruși in care aceștia se plang ca subalternii lor refuza sa intre in lupta pe frontul din Ucraina, relateaza Hotnews . Unitați intregi refuza sa continue ofensiva. Acest lucru ar fi dovedit de o noua conversație…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a interceptat convorbiri telefonice intre comandanții ruși in care aceștia se plang ca subalternii lor refuza sa intre in lupta pe frontul din Ucraina, relateaza Ukrainska Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Maiorul ucrainean Bohdan Krotevych aflat in subsolurile uzinei metalurgice Azovstal susține ca nu se va preda, și anunța ca „lupta continua”, informeaza CNN . Un alt ofițer spune la randul sau ca operațiune militara este in curs, fara a da mai multe detalii. In timp ce sute de soldați ucraineni au…

- La 28 februarie, potrivit anchetei procuraturii, Sisimarin a ucis un barbat neinarmat care mergea pe bicicleta pe marginea unui drum in localitatea Ciupohovka.Dupa un atac al armatei ucrainene, coloana din care facea parte Sisimarin a fost distrusa, iar inculpatul, in compania altor patru militari,…

- „Rusia ar vrea sa evite un scenariu in care Moscova ar fi nevoita sa intervina in Transnistria, susține Ministerul rus de Externe”, scrie Reuters, citand agentia de presa RIA. Anterior, Kremlinul a transmis ca veștile din regiunea separatista Transnistria sunt un motiv de ”ingrjorare serioasa” pentru…