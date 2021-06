Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Sandu Dan a decedat pe nava Vantage Wave sub pavilion Liberia pe data de 19 Aprilie 2021, la 4 zile dupa ce nava a parasit un port de incarcare din India. Familia comandantului a trimis o solicitare si catre Ministrul Afacerilor Externe prin care solicita ajutor. Familia unui comandant de…

- Decesul comandantului roman de pe nava Vantage Wave a survenit pe neașteptate, in data de 19 aprilie, in timp ce se afla in portul Huangpu din Guangzhou, China. Vasul a venit din India, unde a incarcat 25.000 de tone de lingouri de aluminiu pe care le-a transportat in China. La patru zile dupa ce a…

