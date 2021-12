Comandamentul de iarna al ANPC a verificat zeci de operatori economici de pe Valea Prahovei

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) organizeaza, in contextul sarbatorilor, in perioada 20-31 decembrie, Comandamentul de iarna 2021, care are drept scop prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta ca organizeaza Comandamentul de iarna, pentru a controla produsele si serviciile oferite in perioada sarbatorilor, potrivit news.ro. "Acest comandament este necesar cu atat mai mult cu cat am observat multi operatori economici care iau masuri…

- Claudiu Daniel Dolot a fost schimbat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in locul lui fiind numit Mihai Culeafa, conform unei decizii a premierului interimar, Florin Citu, publicata in Monitorul Oficial. Mihai Culeafa a fost pana la data acestei decizii…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, ca, in prima zi de activitate, Comandamentul Special Black Friday a amendat cu 275.000 de lei unsprezece operatori economici, printre care marile magazine de electronice Altex și Flanco. Conform ANPC, in prima zi de activitate,…

- 11 site-uri au fost amendate de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) in prima zi de activitate a Comandamentului Special Black Friday pentru promovarea unor reduceri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 7 magazine ale lanțurilor Penny, Profi, Lidl și Carrefour au fost amendate de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor. Controalele intrerpinse de echipele de control reunite ale Comisariatelor Regionale pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov și Prahova,…

- „Echipe de control reunite ale Comisariatelor Regionale pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) Bucuresti-Ilfov si Prahova, coordonate de vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Mihai Culeafa, si directorul general ANPC, Paul Anghel, au intreprins, pe 3 noiembrie…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a propus inchiderea a patru unitati Auchan din Bucuresti - magazinele Auchan Titan, Vitan, Militari si Berceni - pe o perioada de cel mult sase luni, in urma abaterilor importante descoperite in urma unor controale desfasurate luni. Potrivit…