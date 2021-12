Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat operatorilor economici, in prima saptamana a Comandamentului de Iarna 2021, un numar de 199 de amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 1,1 milioane de lei, potrivit unui comunicat remis luni de institutie. In cadrul Comandamentului…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca a verificat si consiliat, prin Comandamentul de Iarna 2021, in prima saptamana de activitate, 255 de operatori economici, in 3 regiuni ale tarii: Sud Muntenia Ploiesti, Nord Est Iasi si Centru Brasov. In urma actiunilor de control,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor anunta ca organizeaza Comandamentul de iarna, pentru a controla produsele si serviciile oferite in perioada Sarbatorilor. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) organizeaza, in contextul Sarbatorilor, in perioada 20-31 decembrie,…

- Inspectorii pentru protecția consumatorului au dat, in ultima saptamana, 45 amenzi, in valoare totala de 274.000 lei, in urma unor controale la firmele din complexul en-gros Dragonul Roșu, anunța Mediafax. „In perioada 17-22.11.2021, s-a desfașurat o ampla acțiune de control conjugata a Comisariatului…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, vineri, ca, in prima zi de activitate, Comandamentul Special Black Friday a amendat cu 275.000 de lei unsprezece operatori economici, printre care marile magazine de electronice Altex și Flanco. Conform ANPC, in prima zi de activitate,…

- Trei supermarketuri Mega Image din judetul Ilfov au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 55.000 de lei, ca urmare a deficientelor constatate in zonele de legume – fructe, mezeluri – branzeturi, mancare gatita si produse congelate, arata Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a cerut inchiderea a patru unitati Auchan din Bucuresti – magazinele Auchan Titan, Vitan, Militari si Berceni – pe o perioada de cel mult sa6se luni, in urma abaterilor mari descoperite in urma unor controale desfasurate luni. Controalele ANPC vin…