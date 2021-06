Stiri pe aceeasi tema

- Armata SUA recunoaste ca este responsabila de moartea a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operatiunilor sale din Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt mult mai mici decat cele ale ONG-urilor, noteaza Le Figaro, conform Mediafax.…

- Armata americana recunoaste ca este responsabila de moartea a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operatiunilor sale din Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt mult mai mici decat cele ale ONG-urilor.

- Pentagonul și-a recunoscut responsabilitatea pentru decesul „accidental” a zeci de civili, anul trecut, in timpul operațiunilor militare din Afganistan, Irak, Somalia și Siria. Armata SUA recunoaște responsabilitatea pentru decesul a 23 de civili in 2020, in principal in timpul operațiunilor sale in…

- Armata americana si-a recunoscut responsabilitatea pentru moartea a 23 de civili in 2020, in principal in cadrul operatiunilor sale in Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt insa inferioare celor ale organizatiilor neguvernamentale, potrivit AFP.…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a evitat sa-l critice voalat pe actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, atunci cand a vorbit la Digi24 despre viitorul partidului. Cițu a ținut mai mult sa scoata in evidența rolul sau avut pana acum in cadrul partidului și viitorul pe care liberalii trebuie sa-l…

- Fostul președinte Donald Trump spune ca i-a scris lui Joe Biden o lunga scrisoare “din inima”, inainte sa plece de la Casa Alba, chiar daca republicanul crede ca actualul președinte “este cumparat” de China, potrivit New York Post.

- Mihaela Balaceanu, președinte Asociația Județeana SPORTUL PENTRU TOȚI BUZAU, a fost invitata moderatorului Catalin Paduraru la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI de la TV NEWS BUZAU, ediția de joi, 18 martie 2021.

- Joan Laporta, ales pe 7 martie in functia de presedinte al clubului FC Barcelona, urmeaza sa depuna marti, impreuna cu nou consiliul de administratie al gruparii, garantia de 124,6 milioane euro solicitata de Liga spaniola de fotbal, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Din acel moment,…