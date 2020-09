Columbia: Fosta gherilă FARC şi-a cerut scuze pentru miile de răpiri Fosta gherila Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC) si-a cerut public scuze pentru miile de rapiri pe care le-a comis in tara sud-americana si si-a exprimat regretul pentru "durerea" pricinuita victimelor, relateaza marti AFP. "Rapirea a fost o grava eroare de care nu putem decat sa ne caim", a declarat luni intr-un comunicat conducerea a ceea ce este acum un partid politic sub numele de Forta Alternativa Revolutionara Comuna (FARC). Este vorba despre demersul cel mai puternic de a cere public iertare al fostei gherile FARC de cand a semnat in 2016 un acord de pace cu guvernul. Fosta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta gherila Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC) si-a cerut public scuze pentru miile de rapiri pe care le-a comis in tara sud-americana si si-a exprimat regretul pentru "durerea" pricinuita victimelor, relateaza marti AFP, preluata de Agerpres.

- Un lider al Fortei Alternative Revolutionare Comune (FARC), partid infiintat de fosta gherila marxista, a fost ucis vineri de rebeli ai Armatei de Eliberare Nationala (ELN) la Montecristo, in nordul Columbiei, a denuntat duminica fosta gherila, scrie AFP preluat de agerpres. Jorge Ivan Ramos, 52…

- Candidatul Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Bistrița, Ioan Turc, a anunțat ca una dintre priorirațile mandatului sau va fi rezolvarea problemelor de pe strada Tarpiului, incepand cu reabilitarea și modernizarea parții carosabile și continuand cu extinderea rețelelor de gaz…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat greșit calculul pentru scenariile de deschidere a școlii The post Președintele Klaus Iohannis cere, public, scuze pentru calculul GREȘIT privind scenariile deschiderii școlilor. Care sunt, de fapt, CONDIȚIILE pentru toamna appeared first on Realitatea de Mureș.…

- In informatiile transmise de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul conferintei de presa sustinute la Palatul Cotroceni, miercuri, 5 august 2020, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza desfasurarea invatamantului…

- In informațiile transmise de președintele Klaus Iohannis, in cadrul conferinței de miercuri, a aparut o eroare cu privire la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor trei scenarii care vizeaza...

- Bianca Pop se menține poziții și continua sa le arate fanilor sai cate mii de euro are de fapt in portofel. Fosta ispita nu se lasa cu una, cu doua și le inchide gurile rautacioșilor care spun ca nu are nici dupa ce bea apa.

- Tom Meighan, fostul solist al trupei britanice Kasabian, a prezentat public scuze pentru ca si-a agresat partenera in luna aprilie, scrie BBC, potrivit news.ro.Meighan, in varsta de 39 de ani, se afla sub influenta alcoolului cand a atacat-o pe Vikki Ager. Ea a fost lovita in cap, amenintata cu un…