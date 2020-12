Stiri pe aceeasi tema

- Fosta legenda de la Liverpool, John Barnes, sare in apararea arbitrului roman Sebastian Colțescu: „Daca ar fi fost cinci antrenori negri și un antrenor alb, atunci l-ar fi indicat cu expresia „cel alb”. Ce...

- Fosta legenda de la Liverpool, John Barnes, sare in apararea arbitrului roman Sebastian Colțescu: „Daca ar fi fost cinci antrenori negri și un antrenor alb, atunci l-ar fi indicat cu expresia „cel alb”. Ce altceva putea sau trebuia sa spuna?”, s-a intrebat John Barnes, scrie Mediafax.

- A jucat timp de 10 ani pentru Liverpool, perioada în care a câștigat mai multe trofee alaturi de cormorani. John Barnes, 57 de ani, este unul dintre cei care îi iau apararea lui Sebastian Colțescu. Mai mult, fostul internațional englez a comentat pe larg despre acest subiect pe contul…

- Daca in Romania, cu mici exceptii, a fost atacat, in mod brutal, in schimb, centralul din Craiova a primit sprijin din strainatate. Paradoxal, chiar din randul unor fosti fotbalisti de culoare. Sebastian Coltescu a devenit, din pacate, exemplul omului in care mai toti dau cu picioare, intr-un moment…

- John Barnes, 57 de ani, un nume de referința din istoria lui Liverpool, i-a luat apararea lui Sebastian Colțescu dupa incidentele petrecute marți, la partida de Liga Campionilor dintre PSG și Bașakșehir. Colțescu a fost protagonistul unui derapaj rasist in PSG - Bașakșehir, la adresa lui Pierre Webo,…

- Arbitrul roman Sebastian Coltescu (43 de ani) a declansat un scandal monstru marti seara, la partida din Champions League dintre PSG si Basaksehir, reusind astfel sa puna in umbra partide importante si spectaculoase, ca Barcelona-Juventus, scor 0-3. In aceasta dimineata, probabil, speriat…

- Clubul Istanbul Basaksehir a postat pe contul de Twitter sloganul UEFA "No to Rasism, Respect", dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu l-ar fi facut "negru" pe un oficial al gruparii turne la meciul cu PSG, din ultima etapa a Grupei H a Ligii Campionilor. Meciul PSG-Istanbul BB, din…

- Sebastian Colțescu a comis un derapaj rasist in prima repriza a disputei dintre PSG și Basaksehir. Arbitrul roman a folosit expresia „ala negru”, referindu-se la atacantul Demba Ba (32 de ani). In minutul 14, Demba Ba a protestat, iar Sebastian Colțescu, al patrulea arbitru al infruntarii, l-a chemat…