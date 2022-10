Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Colterm a anunțat ca din cauza temperaturilor ridicate prognozate pentru zilele urmatoare, va sista alimentarea cu energie termica pentru incalzire, incepand de duminica, 9 octombrie, de la ora 10.00, cu precizarea ca va relua furnizarea caldurii in funcție de temperaturile exterioare, la…

- Zilele urmatoare, la Timișoara sunt așteptate temperaturi de cca. 20°C pe timpul zilei, așa ca cei de la Colterm vor opri temporar alimentarea cu energie termica. Se fac in continuare pregatiri pentru sezonul rece: astazi a ajuns in gara inchiriata la Motru primul tren incarcat cu carbune.

- De teama facturilor mari la intreținere și electricitate, tot mai mulți romani au inceput sa faca economie. Maria Vasilescu locuiește intr-un apartament cu trei camere din sectorul 6 al Capitalei. Se gandește cu groaza la iarna ce va urma in condițiile in care deja nu-și permite sa plateasca utilitațile.Maria…

- „Cand am fost ministru sau premier, am avut tot felul de grupuri, de la tot felul de ONG-uri, care nu erau mulțumite de tot felul de lucuri. Așa este in democrație. Societatea civila are tot dreptul sa vada ce faci pentru populație. Dar este jenant ca Tanczos Barna a raspuns in maghiara. Eu nu sunt…

- Societatea CET Govora SA anunța intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, la toate punctele termice din Municipiul Ramnicu Valcea, in data de 07.09.2022, intre orele 0:00 ÷ 20:00, pentru eliminarea avariei aparute pe magistrala primara de termoficare,…

- HIDRO PRAHOVA SA anunța oprirea distribuției apei potabile in orașul Comarnic, joi 1 septembrie 2022, intre orele 7.00-11.00, cu posibilitate de prelungire, pentru remedierea unei defecțiuni accidentale aparute pe conducta de transport Valea lui Conci - rezervor Ghioșești Carbunarița. „Vor…

- Societatea CET Govora SA anunța intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte și apa calda de consum, in data de 01.08.2022, intre orele 800 ÷ 1800, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara, str. Bogdan Amaru, zona Supca. Consumatorii racordati si afectati de aceasta…

- Societatea comerciala Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apa din judetul Prahova, anunta ca in doua orase in care livrarea apei potabile se facea in baza unui program, robinetele fiind inchise pe timp de noapte, sunt intreruperi privind furnizarea apei in anumite intervale orare si pe timp de zi.…