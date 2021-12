Colterm, la finalul anului 2021: amendă de 21 milioane euro, datorii istorice, avarii și insolvență Anul 2021 a fost unul plin de probleme pentru societatea de termoficare a Timișoarei. De la abonații care au ramas in mod sistematic fara caldura pana la amenda de 21 de milioane de euro data de Administrația Fondului de Mediu, Colterm a trecut printr-o serie de procese, totul pentru a se menține pe linia de plutire. Numai ca nu a prea reușit acest lucru: a intrat oficial in insolvența in luna octombrie. In 2022 crește prețul gigacaloriei... s-a stabilit... Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

