- Nu știm cum funcționeaza procedura de selectare și verificare a oamenilor pe care noua administrație a Timișoarei ii propulseaza in poziții cheie, dar ceva nu este in regula. Dupa ce l-au trimis in Senatul Romaniei pe magicianul (campion la un joc de carți intitulat ... The post Colterm e pe maini bune:…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat intr un dosar unde parti sunt Primaria Targusor si societatea Ewind SRL Instanta a decis ca primaria este buna de plata catre firma mentionata Vorbim de suma de 1.860.737,03 lei Banii sunt aferenti impozitul pe cladire incasat pentru turbinele eoliene montate pe…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat, luni, contractele aditionale pentru modernizarea infrastructurii de sanatate, proiecte de 559 milioane lei pentru achizitionarea a 1.358 de ambulante noi.

- Un tribunal spaniol a impus, luni, grupului german Volkswagen plata unor despagubiri in valoare de 16,3 milioane de euro cumparatorilor de masini diesel care aveau instalate dispozitive ce manipulau emisiile poluante, a anuntat asociatia de protectie a consumatorilor OCU, citata de news.ro . Volkswagen…

- Romania va trebui sa ramburseze 11,2 milioane euro catre Banca Mondiala in 2021, din imprumutul contractat in 2009, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Suma reprezinta de fapt dobanzi și comisioane. Banca Mondiala reprezinta singura instituție catre care mai avem de rambursate sume…

- Societatea de termoficare a Timișoarei va avea și un director adjunct, cel mai probabil de anul viitor. Din sursele noastre, acesta merge deja la lucru ca și consilier al directorului Emil Șerpe. Primarul Dominic Fritz spune ca „se pricepe la restructurari financiare”.

- Probleme tot mai mari la compania de termoficare a Timișoarei. Datoriile istorice se apropie de 320 de milioane de lei și sunt mai mari decat anul trecut. In urma cu opt ani, datoriile Colterm erau de aproape 200 de milioane de lei. Conducerea primariei susține ca salvarea companiei de termoficare ar…

- Aflata și așa in gaura din punct de vedere financiar, societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa scoata bani din piatra seaca. Colterm și Primaria Timișoara au pierdut un proces intentat de E.ON și ar trebui sa plateasca penalitați de 1,4 milioane de euro.