- In noianul de rautati si fapte rele cu care ne confruntam toti sau de care auzim zilnic, exista si gesturi frumoase, umane, care ne fac sa credem ca umanitatea omului nu e pierduta de tot. Un astfel de gest a facut un sofer al CTP Cluj-Napoca care, dezinteresat, a ajutat un nevazator sa urce intr-un…

- FOTO: Exemplu de implicare și mobilizare in satul Vingard din comuna Șpring. Oamenii au curațat cimitirul unde odihnesc cei dragi Un exemplu de implicare și mobilizare a fost facut public sambata, de primarul comunei Șpring, Iulia Stanila. Potrivit acesteia, satenii din localitatea Vingard au raspuns…

- Contractul a fost castigat de Urbio Palagio SRL pentru suma de 454.640 lei fara TVA Compania cu sediul in satul Selimbar din judetul Sibiu va livra la Constanta 30 de mese, 60 de banci, 34 de gratare, 50 de cosuri de gunoi Administratori sunt Sterca Daniel si Avram Evelin Aurel Potrivit www.confidas.ro,…

- Foarte mulți timișoreni s-au plans ca actuala ediție a Targului de Craciun de la Timișoara este cea mai scumpa de cand se organizeaza acest eveniment. Faptul ca la targurile ocazionale, de Paști sau de Craciun de exemplu, prețurile practicate de comercianți sunt mai mari decat in mod normal are o…

- Mos Craciun va sosi anul acesta in satul Pietris din comuna Dolhesti mult mai incarcat ca de obicei. „Ziarul de Iasi" organizeaza si in acest an traditionala Campanie de Craciun, prin care incercam sa imbracam si sa incaltam 100 de copii, prescolari si scolari, de la scoala din sat. Anul acesta ne…

- Curtea de Apel Cluj a respins actiunea formulata de rudele militarilor implicati in accidentul aviatic de pe raza localitatii Malancrav, judetul Sibiu, eveniment in urma caruia noua militari au murit, iar altul a fost grav ranit.Tragedia a avut loc in urma cu opt ani, la data de 21 noiembrie 2014.Decizia…

- "Ieri, 10 noiembrie a.c., in jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Carbunești au fost alertați de catre o femeie, cu privire la faptul ca de la ora 8 dimineața nu mai știe nimic de soacra sa, in varsta de 88 de ani, care a plecat de la domiciliul comun din satul Carbunești și nu…

- 87% dintre romani au in plan sa faca si anul acesta cumparaturi de Black Friday. Peste 33% fac achizitii spontane, in functie de ofertele de moment. Cei mai multi turisti isi doresc oferte de Black Friday la munte si in destinatiile balneare.