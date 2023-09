Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Georgian Pușcoi a murit dupa un accident de motocicleta petrecut in poligonul auto de la Ulmi, județul Dambovița Barbatul implinise 50 de ani in urma cu doua luni. Bogdan Georgian Pușcoi a fost colonel in cadrul Inspectoratului pentru situații de Urgența Basarab I Dambovița, șef al Serviciului…

- O femeie care avea arsuri pe 99 la suta din suprafața corpului a murit in dimineața zilei de duminica, 27 august 2023. Decesul s-a produs in timp ce femeia era internata la un spital din București. Femeia suferise arsurile in timpul incendiului produs in comuna Crevedia (județul Dambovița), in seara…

- O explozie puternica s-a produs, sambata seara, la o stație GPL din Crevedia, județul Dambovița. Din primele informații, doua persoane au murit, iar cinci au... The post Explozie puternica la o stație GPL. Doua persoane au murit și a fost activat planul roșu in Crevedia, județul Dambovița appeared first…

- Un barbat baut si cu permisul suspendat a intrat cu masina intr-un cap de pod, joi, pe un drum judetean, iar un copil de un an tinut in brate de mama sa pe bancheta din spate a autovehiculului a murit, informeaza IPJ Dambovita.In accident au mai fost raniti soferul si alti doi pasageri. "In urma deplasarii…