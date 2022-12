Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie ARGUS SA Societatea cu sediul in Constanta, Str.Industriala nr.1, judetul Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13 550 1991, avand CUI RO1872644, Avand in vedere: Convocatorul initial al AGEA ARGUS SA din data de…

- Consilierii județeni din Alba vor avea de aprobat in ședința din data de 17 noiembrie 2022, aprobarea structurii organizatorice a Societatii „Baza de Tratament si Agrement Baile Sarate Ocna Mures” S.A. Statul de funcții al Societatii „Baza de Tratament si Agrement Baile Sarate Ocna Mures” S.A. Denumirea…

- Dupa ce a pus mana pe noua autobuze hibrid, donate de Primaria Baia Sprie, Societatea de transport in comun URBIS Baia Mare, vinde autobuze. Transportatorul anunta scoaterea la vanzare a trei autobuze urbane marca Mercedes Conecto, fabricate in anul 2005. Acestea pot fi vazute la sediul societatii.…

- Societatea de transport in comun URBIS Baia Mare anunța scoaterea la vanzare a trei autobuze urbane marca Mercedes Conecto, fabricate in anul 2005. Acestea pot fi vazute la sediul societații. ”S.C. URBIS S.A., cu sediul in Baia Mare str. 8 Martie nr.3, vinde trei autobuze urbane marca MERCEDES CONECTO…

- Curtea de Conturi a Romaniei adreseaza cetatenilor invitatia de a trimite propuneri de teme de audit, pentru al patrulea an consecutiv, in vederea pregatirii Programului de activitate al institutiei pentru anul urmator, potrivit unui comunicat remis ieri AGERPRES. „Astfel, in luna noiembrie 2022, toti…

- MANDRIE…Ecoul ca la Vaslui se pregateste un nucleu al elitelor in matematica s-a auzit pana la Bucuresti, unde sambata a fost conferinta de alegere a presedintelui Societatii de Stiinte Matematice. Peste 68 de matematicieni din intreaga tara l-au reales pe Radu Gologan sa conduca societatea inca patru…

- Activitatea societații Piețe SA, aparținand integral Primariei Timișoara, pare sa fi devenit un teren de lupta pentru putere. Un e-mail anonim anunța depunerea unei plangeri la poliție pentru activitatea depusa de conducerea societații, in timp ce directorul acesteia anunța ca firma a virat spre primarie…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a afirmat, marti, ca DNA a avut, in cei 20 de ani de activitate, perioade mai bune s mai grele, dar tot timpul a fost eficienta. In prezent, institutia are derulare anchete cu prejudicii estimate la 4 miliarde de euro, insa eficienta procurorilor depinde si de…