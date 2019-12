Coloanele de camioane de la granita cu Ungaria genereaza in continuare pierderi mari transportatorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Coloanele de camioane care se formeaza ocazional la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II continua sa genereze "pierderi foarte mari" pentru transportatori, conform reprezentantilor Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), care nu exclud nici "interese" ale operatorilor ungari de a "scadea…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Nadlac I, judetul Arad, au depistat, ascunsi in remorca unui camion, 48 de cetateni din Irak, Iran, Siria, Afganistan și India, pe care soferul a incercat sa ii scoata ilegal din Romania. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, judetul Arad, s-a prezentat,…

- 30 de migranti au fost depistati de politistii de frontiera ascunsi intr-o fosta pensiune din localitatea Santana. Se pare ca erau cazati acolo, in drumul lor spre tarile din spatiul Schengen.

- Mai mulți migranți, adulți și adolescenți, din Irak, Eritreea și Iran au fost gasiți de polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița ascunși intr-un camion care transporta piese auto in Slovacia. Potrivit polițiștilor de frontiera,…

- "In viziunea PNL, activitatea institutiei care formuleaza politicile in domeniul culturii - astazi aceasta fiind Ministerului Culturii si Identitatii Nationale - trebuie sa asigure un echilibru dinamic intre protejarea patrimoniului, incurajarea creatiei contemporane, difuzarea valorilor culturale…

- Soferii de camioane asteapta, joi dimineata, pana la patru ore pentru a iesi din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, unde s-a format, pe autostrada, o coloana de automarfare de aproximativ opt kilometri, dupa ce miercuri nu s-a putut intra in Ungaria cu autovehiculele de mare…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II-Csanadpalot au depistat patru vietnamezi care au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in interiorul unei autoutilitare,conduse de un cetatean roman. In data de 17.10.2019, in jurul orei 20.15, la Punctul de Trecere…

- O parcela de teren din apropierea orasului Debrecen, estul Ungariei, pe care BMW urmeaza sa construiasca o uzina de productie de un miliard de euro, a fost inmanata marti constructorului auto german, transmite MTI.Ministrul ungar al Inovatiei si Tehnologiei, Laszlo Palkovics, a anuntat ca…